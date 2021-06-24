Пентагон назвал дезинформацией сообщение о стрельбе по курсу "Дефендера"
22:45 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны США считает "примером дезинформации" со стороны Москвы сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender ("Дефендер") у побережья Крыма. С таким утверждением выступил пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби в четверг на регулярном брифинге.
По его словам, британская сторона "открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было". По мнению Кирби, "это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего". "Этого просто не было", - утверждал он, отвечая на вопрос одного из журналистов.
В четверг ФСБ РФ распространила видеозапись с предупредительными выстрелами по курсу британского эсминца в Черном море.
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