Меркель заявила об отсутствии консенсуса между странами ЕС по саммиту с РФ - Reuters
09:00 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидерам стран Евросоюза (ЕС) не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Об этом в пятницу по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было", - приводит агентство Рейтер слова Меркель.
Накануне саммита британская газета "Файнэншл таймс", ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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комментарии(1)
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Виктор 10:14 25.06.2021
Еврошавки облаяли немецкую овчарку и французского бульдожку,предложивших дружить с медведем!
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