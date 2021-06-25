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Меркель заявила об отсутствии консенсуса между странами ЕС по саммиту с РФ - Reuters

09:00 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидерам стран Евросоюза (ЕС) не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Об этом в пятницу по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было", - приводит агентство Рейтер слова Меркель.

Накануне саммита британская газета "Файнэншл таймс", ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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комментарии(1)

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Виктор 10:14 25.06.2021

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