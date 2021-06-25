Решение о проходе эсминца вблизи Крыма было оставлено за британским премьером - СМИ
09:05 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окончательное решение о проходе британского эсминца "Дефендер" вблизи берегов Крыма было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, а доведено до командования корабля оно было за два дня до инцидента в Черном море. Об этом сообщила в четверг британская газета "Дейли телеграф" со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства.
По его словам, идея о проходе "Дефендера" стала причиной спора между министром иностранных дел Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, как сообщает издание, и предложил подобный маршрут. Как говорится в статье, глава МИД опасался, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу и предупреждал об этом. "Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение. В понедельник "Дефендеру" было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды", - заявил источник изданию.
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