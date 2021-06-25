Краснодарский край ужесточает въездной режим с 1 июля
09:20 25.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Краснодарский край с 1 июля ужесточает въездной режим. Регион вводит обязательную проверку ПЦР-тестов на коронавирус или справки о прививке для всех заселяющихся в гостиницы и пансионаты. С 1 августа все курорты региона закроются для не привитых граждан.
Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Ранее Кондратьев также сообщал о намерении ввести в регионе обязательную вакцинацию для отдельных групп населения.
Туроператоры опасаются срыва летнего сезона.
Введение новых антикоронавирусных ограничений в Краснодарском крае серьезно ударит по сфере туризма. Об этом телеканалу РБК сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он предположил, что из-за дополнительных затрат, связанных с ограничениями, возникнет отток туристов. Эхо Москвы
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