Байден объявил о режиме ЧС во Флориде после обрушения 12-этажного здания

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома, а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился [предоставить] федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и [властей] штата в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате обрушения здания в городе Серфсайд", - говорится в сообщении. Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны.

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погиб один человек, судьба 99 человек остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.