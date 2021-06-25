Совместные учения ВМФ России и авиации начались в Средиземном море - Минобороны РФ
10:05 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместные учения Военно- морского флота РФ и авиации начались в Средиземном море. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.
"25 июня с. г. в восточной части Средиземного моря начались совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России", - сообщили в военном ведомстве.
Для участия в учениях в Сирию были перебазированы самолеты из России. "В рамках учения на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", и противолодочного самолета Ил-38", - сказали в Минобороны РФ.
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