В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» в два раза более заразен, чем изначальный коронавирус
10:20 25.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Штамм «Дельта» в два раза более заразен, чем изначальный коронавирус. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Она напомнила, что штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах. По ее словам, учитывая скорость, с которой распространяется «Дельта», обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим в мире. Эхо Москвы
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