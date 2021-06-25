0
0
37
НОВОСТИ

В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» в два раза более заразен, чем изначальный коронавирус

10:20 25.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Штамм «Дельта» в два раза более заразен, чем изначальный коронавирус. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Она напомнила, что штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах. По ее словам, учитывая скорость, с которой распространяется «Дельта», обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим в мире.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 25.06.2021
ЕС не может ограничить отношения с РФ санкциями и высылками дипломатов - премьер Бельгии
0
12
10:05 25.06.2021
Совместные учения ВМФ России и авиации начались в Средиземном море - Минобороны РФ
0
80
10:00 25.06.2021
Коммунист Николай Бондаренко не будет выдвигаться в одном округе с Вячеславом Володиным
0
87
09:32 25.06.2021
Байден объявил о режиме ЧС во Флориде после обрушения 12-этажного здания
0
149
09:20 25.06.2021
Краснодарский край ужесточает въездной режим с 1 июля
0
159
09:05 25.06.2021
Решение о проходе эсминца вблизи Крыма было оставлено за британским премьером - СМИ
0
178
09:00 25.06.2021
Меркель заявила об отсутствии консенсуса между странами ЕС по саммиту с РФ - Reuters
0
177
22:45 24.06.2021
Пентагон назвал дезинформацией сообщение о стрельбе по курсу "Дефендера"
0
717
21:40 24.06.2021
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии. Есть погибшие
0
676
20:20 24.06.2021
Россия и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартеров
0
693

Возврат к списку