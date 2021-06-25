ЕС не может ограничить отношения с РФ санкциями и высылками дипломатов - премьер Бельгии

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и РФ должны сесть за стол переговоров, поскольку сообщество не может ограничить отношения с Россией лишь санкциями и высылками дипломатов. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции в пятницу по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы не можем ограничить наши отношения и подход к России одними санкциями и высылками дипломатов. В какой-то момент нужно сесть за стол переговоров", - сказал он.