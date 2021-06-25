ЕС не может ограничить отношения с РФ санкциями и высылками дипломатов - премьер Бельгии
10:32 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз и РФ должны сесть за стол переговоров, поскольку сообщество не может ограничить отношения с Россией лишь санкциями и высылками дипломатов. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции в пятницу по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
"Мы не можем ограничить наши отношения и подход к России одними санкциями и высылками дипломатов. В какой-то момент нужно сесть за стол переговоров", - сказал он.
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