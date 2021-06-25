В России выявили 20 393 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 393, до 5 409 088. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 024, это максимум с 6 марта. Всего с начала пандемии выздоровели 4 929 639 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 601 против 568 днем ранее. Прирост стал максимальным с 21 января. Всего, по данным штаба, из-за новой болезни в стране умерли 132 064 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.
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