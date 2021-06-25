Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией - Песков
13:05 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией и разработку новых санкций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С сожалением", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отказ лидеров стран ЕС провести саммит с Россией и одновременное поручение Еврокомиссии разработать дополнительные ограничения в адрес Москвы "на случай злонамеренных действий".
"Вы знаете, что в целом президент (Владимир) Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем", - добавил Песков.
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