Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией и разработку новых санкций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С сожалением", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отказ лидеров стран ЕС провести саммит с Россией и одновременное поручение Еврокомиссии разработать дополнительные ограничения в адрес Москвы "на случай злонамеренных действий".

"Вы знаете, что в целом президент (Владимир) Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем", - добавил Песков.