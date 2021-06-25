Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире в Казани, задержали - источник
13:20 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранители задержали мужчину, который ранее закрылся в квартире в Казани и угрожал взорвать гранату. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Был инцидент, когда должник отказался платить, пришли судебные приставы с участковыми уполномоченными. После этого мужчина заперся в квартире, там находилась еще одна жительница. Для оказания силового содействия были привлечены сотрудники СОБР и Росгвардии. Женщина вышла самостоятельно, мужчину задержали", - рассказал собеседник агентства.
"Полицейским при содействии сотрудников Росгвардии удалось проникнуть в жилище правонарушителя, где кинологи и саперы провели осмотр. Взрывоопасных предметов в квартире не обнаружено. Мужчина для дальнейших разбирательств доставлен в отдел полиции", - сообщили журналистам в пресс- службе МВД России по республике Татарстан.
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