В позиции России по украинскому вопросу пересматривать "особо нечего" - Песков
13:32 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не видит необходимости что-либо пересматривать в позиции России по украинскому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос одного из журналистов, рассматривает ли Москва возможность корректировки своей позиции по украинскому вопросу. По предположению представителя СМИ, эта тема вызывает разногласия ЕС и РФ, что могло привести к отказу Евросоюза от саммита с участием России.
Песков пояснил, что "украинский вопрос - это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России". По его словам, ситуация в Донбассе является внутриукраинской проблемой, "и Россия участвует в формате, который работает, чтобы помочь Украине решить эту проблему".
"Здесь особо пересматривать нечего, - подчеркнул пресс- секретарь президента РФ. - Тем более, что этот формат зиждется на Минском комплексе мер. По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет".
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