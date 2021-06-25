Анатолий Вассерман: Высшее образование должно быть бесплатным для явного большинства

13:38

Фото из личного архива А. Вассермана

Известный эрудит, публицист Анатолий Вассерман уверен, что государство должно предоставлять будущим студентам не только высококлассное образование. «Государству необходимо взять на себя компенсацию их затрат на обучение, а для подавляющего большинства высшее образование следует сделать бесплатным»,- заявил он в разговоре с журналистами.

«Чтобы делать ставку на «экономику знаний», нам нужно сильное образование. Государство способно компенсировать его студентам, которые хотят учиться и в будущем обязательно принесут пользу стране», - подчеркнул Вассерман.

Он считает, что в современных условиях экономить на получающих знания в технических науках и современных производственных технологиях недальновидно. Наоборот, стоит поднять стипендии студентам, обучающимся по названным специальностям, потому что технические специалисты будут очень востребованы.

Напоминаем: прием документов от абитуриентов в 2021 году продлится до 29 июля, включительно.

Приказом Минобрнауки дополнительные вступительные экзамены, в том числе творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля. У поступающих будет четыре варианта подачи документов в университеты: очно, по почте, используя информационные системы вуза или суперсервис "Поступление в вуз онлайн".