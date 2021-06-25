Анатолий Вассерман: Высшее образование должно быть бесплатным для явного большинства
13:38 25.06.2021
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Фото из личного архива А. Вассермана
«Чтобы делать ставку на «экономику знаний», нам нужно сильное образование. Государство способно компенсировать его студентам, которые хотят учиться и в будущем обязательно принесут пользу стране», - подчеркнул Вассерман.
Он считает, что в современных условиях экономить на получающих знания в технических науках и современных производственных технологиях недальновидно. Наоборот, стоит поднять стипендии студентам, обучающимся по названным специальностям, потому что технические специалисты будут очень востребованы.
Напоминаем: прием документов от абитуриентов в 2021 году продлится до 29 июля, включительно.
Приказом Минобрнауки дополнительные вступительные экзамены, в том числе творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля. У поступающих будет четыре варианта подачи документов в университеты: очно, по почте, используя информационные системы вуза или суперсервис "Поступление в вуз онлайн".
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