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На конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде высоко оценили экосистемные решения Сбера

13:58 25.06.2021

Сбер принял участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. На стенде представлены цифровые решения, которые уже используются в сферах здравоохранения, экологии, искусственного интеллекта, транспорта и безопасности, обеспечивая качественную трансформацию деятельности ключевых сфер и улучшая сервис для конечного потребителя.

Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка, приняла участие в обсуждении технологических трендов в здравоохранении на пленарной сессии «Новый облик цифровой пятилетки 2021/2025».

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку цифровым решениям экосистемы Сбера, который сегодня обладает всеми технологиями, чтобы быть лидером цифровизации. Чернышенко отметил, что они тщательно продуманы и работают на цели государства и наших граждан.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, отметил, что сейчас регион формирует экосистему с использованием цифровых решений Сбера. Также Сбер и правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий и договорились о реализации в регионе одного из передовых продуктов – Social ID.

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