Нет смысла прогнозировать сроки снятия антиковидных ограничений - Песков
14:12 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от прогнозов сроков снятия антиковидных ограничений, подчеркнув, что никто не знает, когда уйдет угроза пандемии.
"Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу. Он отметил, что антиковидные ограничения "действуют и будут действовать на период пандемии". "Когда эта угроза уйдет из нашей жизни и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить", - заключил Песков.
"Нужно привыкать жить в тех условиях, которые предлагает нам жизнь", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, стоит ли привыкать "жить с QR-кодами".
Песков при этом выразил недоумение в связи с информацией о каких-то акциях протеста противников вакцинации, отметив, что он не слышал о таком. "А что, они не хотят прививаться? <…> Обязательной вакцинации нет, ее не надо бояться, их никто не заставляет. Они неверно видят ситуацию", - подчеркнул представитель Кремля.
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