0
0
114
НОВОСТИ

Нет смысла прогнозировать сроки снятия антиковидных ограничений - Песков

14:12 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от прогнозов сроков снятия антиковидных ограничений, подчеркнув, что никто не знает, когда уйдет угроза пандемии.

"Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу. Он отметил, что антиковидные ограничения "действуют и будут действовать на период пандемии". "Когда эта угроза уйдет из нашей жизни и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить", - заключил Песков.

"Нужно привыкать жить в тех условиях, которые предлагает нам жизнь", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, стоит ли привыкать "жить с QR-кодами".

Песков при этом выразил недоумение в связи с информацией о каких-то акциях протеста противников вакцинации, отметив, что он не слышал о таком. "А что, они не хотят прививаться? <…> Обязательной вакцинации нет, ее не надо бояться, их никто не заставляет. Они неверно видят ситуацию", - подчеркнул представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 25.06.2021
Россия является великой державой, с которой нужны ясные отношения - глава МИД Франции
0
33
14:32 25.06.2021
Новые санкции Киева можно счесть шагом по недопущению встречи Путина и Зеленского, считают в Кремле
0
102
14:00 25.06.2021
Польша утверждает, что представила на саммите ЕС доказательства кибератак со стороны РФ
0
161
13:58 25.06.2021
На конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде высоко оценили экосистемные решения Сбера
0
122
13:38 25.06.2021
Анатолий Вассерман: Высшее образование должно быть бесплатным для явного большинства
0
163
13:32 25.06.2021
В позиции России по украинскому вопросу пересматривать "особо нечего" - Песков
0
185
13:20 25.06.2021
Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире в Казани, задержали - источник
0
182
13:10 25.06.2021
Более 5 тыс москвичей поддержали инициативу поднять стипендии до прожиточного минимум
0
177
13:05 25.06.2021
Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией - Песков
0
273
13:00 25.06.2021
Саммит ЕС принял решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ
0
195

Возврат к списку