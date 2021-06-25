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Новые санкции Киева можно счесть шагом по недопущению встречи Путина и Зеленского, считают в Кремле

14:32 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно расценить как шаг для недопущения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского, что в теме проведения встречи "мяч на стороне России", Песков отметил, что "здесь никаких пасов давать не нужно, Путин сказал, что он готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения".

"Вот, например, вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева", - сказал Песков.

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