В Москве продлили запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил запрет на работу заведений общепита в столице с 23:00 до 06:00, следует из опубликованного в пятницу указа мэра города.

"Продлевается приостановление в период с 23:00 до 06:00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - говорится в документе.