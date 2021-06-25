В Москве продлили запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00
15:12 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил запрет на работу заведений общепита в столице с 23:00 до 06:00, следует из опубликованного в пятницу указа мэра города.
"Продлевается приостановление в период с 23:00 до 06:00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - говорится в документе.
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