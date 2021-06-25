Работодатели переведут на «удаленку» 30% сотрудников, за исключением прошедших вакцинацию
15:26 25.06.2021
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мэром Москвы Сергеем Собяниным подписан указ о введении в столице режима удаленной работы для 30% работников, кроме сотрудников, прошедших вакцинацию.
«Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы: не менее 30% работников», - говорится в указе.
В указе разъясняется, что количество сотрудников, переводящихся на удаленку, формируется из общего числа работников. В список не входят лица, получившие второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или ЕГИСЗ.
Кроме вышеназванных лиц на дистанционный режим будут переведены все граждане, заболевания которых входят в перечень, определенный департаментом здравоохранения Москвы, а так же сотрудники старше 65 лет.
«Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», - особо выделено в указе.
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