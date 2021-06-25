Сапега и Протасевич подали ходатайство о досудебном соглашении - СК Белоруссии
16:00 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет Белоруссии изменил меру пресечения Роману Протасевичу и Софии Сапеге, переведя их на домашний арест, обвиняемые обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщил СК республики в пятницу.
"В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения, следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - отмечается в сообщении ведомства.
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