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Россияне отменили 30% бронирований на июль и 70% на август в Краснодарском крае - АТОР

16:12 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне, по предварительной оценке, аннулировали около 30% бронирований на июль и более 70% на август в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Сегодня этот шквал [аннулирования бронирований в Краснодарском каре] сдержать уже не получается. И по предварительной оценке туроператоров, еще у нас не полная картина, <…> 30% аннуляций [бронирований] на июль, <…> и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться [от поездки]", - сказала она.

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