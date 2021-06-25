Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным и без саммита ЕС

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у него нет проблем с тем, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным лично, однако сейчас стоит вопрос о прогрессе в отношениях с ЕС, поэтому и нужен общеевропейский формат.

"Я не одержим идеей саммита 27 стран ЕС. Мне не нужен саммит ЕС, чтобы увидеться с Владимиром Путиным. Я уже много раз видел его, будучи президентом, и продолжу видеться с ним. Я просто сказал, что раньше существовало табу, но нужен европейский формат, чтобы продвинуться дальше", - сказал французский лидер на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита ЕС в Брюсселе.