Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным и без саммита ЕС
16:32 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у него нет проблем с тем, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным лично, однако сейчас стоит вопрос о прогрессе в отношениях с ЕС, поэтому и нужен общеевропейский формат.
"Я не одержим идеей саммита 27 стран ЕС. Мне не нужен саммит ЕС, чтобы увидеться с Владимиром Путиным. Я уже много раз видел его, будучи президентом, и продолжу видеться с ним. Я просто сказал, что раньше существовало табу, но нужен европейский формат, чтобы продвинуться дальше", - сказал французский лидер на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
НОВОСТИ
- 16:12 25.06.2021
- Россияне отменили 30% бронирований на июль и 70% на август в Краснодарском крае - АТОР
- 16:00 25.06.2021
- Сапега и Протасевич подали ходатайство о досудебном соглашении - СК Белоруссии
- 15:32 25.06.2021
- Физики из США создали радар, способный отслеживать мельчайшие частицы космического мусора
- 15:26 25.06.2021
- Работодатели переведут на «удаленку» 30% сотрудников, за исключением прошедших вакцинацию
- 15:12 25.06.2021
- В Москве продлили запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00
- 15:00 25.06.2021
- Россия является великой державой, с которой нужны ясные отношения - глава МИД Франции
- 14:32 25.06.2021
- Новые санкции Киева можно счесть шагом по недопущению встречи Путина и Зеленского, считают в Кремле
- 14:12 25.06.2021
- Нет смысла прогнозировать сроки снятия антиковидных ограничений - Песков
- 14:00 25.06.2021
- Польша утверждает, что представила на саммите ЕС доказательства кибератак со стороны РФ
- 13:58 25.06.2021
- На конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде высоко оценили экосистемные решения Сбера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать