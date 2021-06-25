Вдова Макафи заявила, что винит в его смерти власти США - Reuters
17:40 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вдова американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи Дженис заявила, что винит в смерти своего супруга американские власти. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер.
75-летний Макафи был обнаружен мертвым в среду в камере в тюрьме в испанской Каталонии. Он ожидал экстрадиции в США. Как заявили каталонские власти в ожидании результатов судебно-медицинской экспертизы, все указывает на то, что Макафи покончил жизнь самоубийством. Комментируя случившееся, Дженис Макафи заявила, что ее супруг не имел суицидальных наклонностей.
Она также обвинила американские власти в произошедшем и призвала провести тщательное расследование обстоятельств смерти ее мужа. Адвокат Макафи отметил, что запросит провести повторное вскрытие по запросу семьи программиста.
Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. Ранее стало известно о том, что суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel ("Интел"). В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции из Испании в США, на которых он называл себя жертвой преследования по политическим мотивам.
Ранее федеральная прокуратура Западного округа американского штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов. В прокуратуре подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. "В период 2014-2018 годов Макафи не предоставил налоговые декларации, несмотря на то что получил значительные средства из указанных источников", - отмечали в прокуратуре.
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