Полиция в Москве остановила продажу справок, освобождающих от вакцинации от COVID-19
18:40 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичные полицейские пресекли продажу поддельных справок, которые освобождали от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицейскими Северо-Западного и Южного административных округов столицы выявили факты продажи фиктивных медицинских документов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 19:30 25.06.2021
- Подвижек в вопросе с дипсобственностью РФ в США пока нет - Посол Антонов
- 19:20 25.06.2021
- Только привитые от COVID-19 студенты смогут жить в общежитиях - Минобрнауки
- 19:15 25.06.2021
- Светлана Разворотнева: Отходы - это не мусор, а прежде всего вторсырье
- 18:50 25.06.2021
- Россия и Италия будут работать на восстановлением поездок между странами
- 18:30 25.06.2021
- Начтаба обороны Британии: Игра в "кошки-мышки" с Россией может привести к войне
- 17:40 25.06.2021
- Вдова Макафи заявила, что винит в его смерти власти США - Reuters
- 17:12 25.06.2021
- ЕС должен готовиться к ухудшению отношений с РФ и выступать с позиции силы - фон дер Ляйен
- 17:00 25.06.2021
- Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сейме - радио
- 16:32 25.06.2021
- Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным и без саммита ЕС
- 16:12 25.06.2021
- Россияне отменили 30% бронирований на июль и 70% на август в Краснодарском крае - АТОР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать