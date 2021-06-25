Полиция в Москве остановила продажу справок, освобождающих от вакцинации от COVID-19

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные полицейские пресекли продажу поддельных справок, которые освобождали от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицейскими Северо-Западного и Южного административных округов столицы выявили факты продажи фиктивных медицинских документов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации", - говорится в сообщении.