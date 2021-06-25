Россия и Италия будут работать на восстановлением поездок между странами
18:50 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий по преодолению пандемии и созданию условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Лавров проинформировал собеседника о принятом оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой, - указали в министерстве. - Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями".
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