Россия и Италия будут работать на восстановлением поездок между странами

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий по преодолению пандемии и созданию условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров проинформировал собеседника о принятом оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой, - указали в министерстве. - Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями".