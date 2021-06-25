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Подвижек в вопросе с дипсобственностью РФ в США пока нет - Посол Антонов

19:30 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Динамики в решении вопроса российской дипломатической собственности в США на сегодняшний день нет, но Россия продолжит бороться. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле, - сказал он. - Это, конечно, негативно влияет на настрой, но я хочу вам сказать, что мы будем продолжать бороться и будем требовать возвращения российской дипломатической собственности".

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