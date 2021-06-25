Подвижек в вопросе с дипсобственностью РФ в США пока нет - Посол Антонов
19:30 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Динамики в решении вопроса российской дипломатической собственности в США на сегодняшний день нет, но Россия продолжит бороться. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24".
"На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле, - сказал он. - Это, конечно, негативно влияет на настрой, но я хочу вам сказать, что мы будем продолжать бороться и будем требовать возвращения российской дипломатической собственности".
НОВОСТИ
- 19:20 25.06.2021
- Только привитые от COVID-19 студенты смогут жить в общежитиях - Минобрнауки
- 19:15 25.06.2021
- Светлана Разворотнева: Отходы - это не мусор, а прежде всего вторсырье
- 18:50 25.06.2021
- Россия и Италия будут работать на восстановлением поездок между странами
- 18:40 25.06.2021
- Полиция в Москве остановила продажу справок, освобождающих от вакцинации от COVID-19
- 18:30 25.06.2021
- Начтаба обороны Британии: Игра в "кошки-мышки" с Россией может привести к войне
- 17:40 25.06.2021
- Вдова Макафи заявила, что винит в его смерти власти США - Reuters
- 17:12 25.06.2021
- ЕС должен готовиться к ухудшению отношений с РФ и выступать с позиции силы - фон дер Ляйен
- 17:00 25.06.2021
- Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сейме - радио
- 16:32 25.06.2021
- Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным и без саммита ЕС
- 16:12 25.06.2021
- Россияне отменили 30% бронирований на июль и 70% на август в Краснодарском крае - АТОР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать