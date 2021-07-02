Масштабы пандемии влияют на вероятность возникновения новых штаммов коронавируса - эксперт
18:20 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вакцины против нового коронавируса могут утратить эффективность из-за его мутаций. По его мнению, решением проблемы может стать глобальная вакцинация.
"Глобальная вакцинация необходима, потому что невакцинированные страны - это источник новых вариантов вируса. Дело в том, что появление мутантов зависит от числа случаев инфекции, и когда у нас число случаев исчисляется сотнями миллионов, то у нас риск появления новых мутантов намного выше, чем когда у нас единицы миллионов, - то есть в сто раз меньше", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".
Лукашев пояснил, что иммунитет у переболевших в первый раз коронавирусной инфекцией людей со временем будет угасать, и в дальнейшем человек будет подвержен заражению только тем вариантом вируса, который устойчив к уже существующему иммунитету. "Если мы устраиваем такую службу, где идет регулярная вакцинация, если мы отслеживаем иммунитет у большинства населения, то вирус циркулировать не может, и у него намного ниже возможности для образования мутантов и ухода от вакцины", - добавил эксперт.
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