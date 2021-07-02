Из-за роста нелегальной миграции в Литве объявлен режим чрезвычайной ситуации

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Литве в связи с резким ростом нелегальной миграции с территории соседней Белоруссии. Решение об этом в пятницу вечером на экстренно созванном заседании приняло правительство республики.



"Не стоит драматизировать введение режима чрезвычайного положения. Он прежде всего необходим для определенных решений в сфере логистики при привлечении к делу муниципалитетов", - сказала журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните.



С предложением об объявлении чрезвычайной ситуации выступила в пятницу Служба охраны государственной границы при МВД Литвы. Срочно созванная комиссия по экстремальным ситуациям с этим предложением согласилась. Такая мера позволит упростить процедуру необходимых публичных закупок, участие муниципалитетов в решении вопросов размещения нелегальных мигрантов, организации их питания, охраны.



