Из-за роста нелегальной миграции в Литве объявлен режим чрезвычайной ситуации
20:10 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Не стоит драматизировать введение режима чрезвычайного положения. Он прежде всего необходим для определенных решений в сфере логистики при привлечении к делу муниципалитетов", - сказала журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните.
С предложением об объявлении чрезвычайной ситуации выступила в пятницу Служба охраны государственной границы при МВД Литвы. Срочно созванная комиссия по экстремальным ситуациям с этим предложением согласилась. Такая мера позволит упростить процедуру необходимых публичных закупок, участие муниципалитетов в решении вопросов размещения нелегальных мигрантов, организации их питания, охраны.
НОВОСТИ
- 21:10 02.07.2021
- С более чем двухчасовой задержкой началась встреча министров ОПЕК+
- 19:46 02.07.2021
- Благодаря настойчивости тележурналиста Евгения Попова на реставрацию Храма Покрова в Филях выделят 360 млн рублей
- 19:29 02.07.2021
- «ГАЗ Рейд Спорт», гоночная команда «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, стартовала в ралли-рейде «Шелковый путь – 2021»
- 19:10 02.07.2021
- В Белоруссии выявлены спящие террористические ячейки - Лукашенко
- 18:55 02.07.2021
- Тимофей Баженов: необходимо усилить ответственность за жестокость по отношению к животным
- 18:20 02.07.2021
- Масштабы пандемии влияют на вероятность возникновения новых штаммов коронавируса - эксперт
- 18:10 02.07.2021
- Московские правозащитники предлагают вернуть целевое образование в учебные учреждения
- 18:10 02.07.2021
- Со следующей недели в Москве начнут ревакцинацию в домах престарелых - власти
- 17:45 02.07.2021
- Телеведущий Евгений Попов добился выделения средств на реставрацию Храма Покрова в Филях
- 17:40 02.07.2021
- Вариант коронавируса "Дельта" обнаружен не менее чем в 98 странах - ВОЗ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать