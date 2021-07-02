К концу августа завершится вывод войск США из Афганистана - Белый дом
22:20 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы ожидаем на данный момент, что это [вывод из Афганистана] будет завершено к концу августа. Президент США Джо Байден решил вывести американских военнослужащих из Афганистана и завершить войну там после 20 лет", - сказала она. Псаки просили прокомментировать заявления Байдена о том, что вывод СИЛ США из этой страны не завершится в ближайшие несколько дней, вопреки сообщениям прессы на эту тему.
"Были сообщения об [уходе с авиабазы] в Баграме, <...> будет заявление главы Пентагона сегодня. Но что касается сроков, то мы предполагаем завершить вывод к концу августа", - добавила пресс-секретарь.
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