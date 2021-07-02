К концу августа завершится вывод войск США из Афганистана - Белый дом

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассчитывают, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки.



"Мы ожидаем на данный момент, что это [вывод из Афганистана] будет завершено к концу августа. Президент США Джо Байден решил вывести американских военнослужащих из Афганистана и завершить войну там после 20 лет", - сказала она. Псаки просили прокомментировать заявления Байдена о том, что вывод СИЛ США из этой страны не завершится в ближайшие несколько дней, вопреки сообщениям прессы на эту тему.



"Были сообщения об [уходе с авиабазы] в Баграме, <...> будет заявление главы Пентагона сегодня. Но что касается сроков, то мы предполагаем завершить вывод к концу августа", - добавила пресс-секретарь.



