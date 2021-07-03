В центральной части Японии сошел оползень, около 20 человек пропали без вести - СМИ

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оползень сошел в субботу в японском городе Атами (префектура Сидзуока), около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал Эн-эйч-кей.



На опубликованных кадрах видно, как селевой поток сносит несколько домов и обрывает линии электропередач.



К месту происшествия отправлены спасатели. Местные власти также запросили помощь Сил самообороны. При правительстве Японии создан экстренный штаб по сбору информации об оползне.



В центральных и восточных регионах Японии несколько дней идут сильные дожди. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков. Ранее сообщалось, что около 200 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации в соседней с Токио префектуре Канагава из-за опасности подтоплений и оползней.



