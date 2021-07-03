Трамп считает, что США не являются страной "честных и открытых выборов"

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не являются страной "честных и открытых выборов". Такую оценку он высказал в распространенном в пятницу вечером заявлении.



"Посмотрите, что происходит в Нью-Йорке с их фальшивыми выборами", - отметил Трамп. Так он прокомментировал инцидент, произошедший на праймериз Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка, где по ошибке были подсчитаны 135 тыс. тестовых голосов.



"Ровно то же самое произошло на подтасованных президентских выборах 2020 года, - заявил проигравший по их итогам Трамп. - Америка более не является страной честных и открытых выборов".



Бывший американский лидер при этом в очередной раз обрушился с критикой на своих политических оппонентов из Демократической партии. По его словам, демократы настраивают "радикально-левых прокуроров" против Республиканской партии, чтобы "украсть выборы". "Они уничтожают нашу страну", - заключил Трамп.



