Трамп считает, что США не являются страной "честных и открытых выборов"
09:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Посмотрите, что происходит в Нью-Йорке с их фальшивыми выборами", - отметил Трамп. Так он прокомментировал инцидент, произошедший на праймериз Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка, где по ошибке были подсчитаны 135 тыс. тестовых голосов.
"Ровно то же самое произошло на подтасованных президентских выборах 2020 года, - заявил проигравший по их итогам Трамп. - Америка более не является страной честных и открытых выборов".
Бывший американский лидер при этом в очередной раз обрушился с критикой на своих политических оппонентов из Демократической партии. По его словам, демократы настраивают "радикально-левых прокуроров" против Республиканской партии, чтобы "украсть выборы". "Они уничтожают нашу страну", - заключил Трамп.
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