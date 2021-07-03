Законопроект о введении налога на роскошь не поддержало правительство РФ
09:30 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно инициативе, налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.
Как отмечают в правительстве, указанное имущество "уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)", которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости. "Так, например, с 1 января 2014 года предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей", - указывается в проекте отзыва.
Таким образом, по мнению правительственной комиссии, принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения объектов, указанных в законопроекте. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - резюмировали в кабмине.
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