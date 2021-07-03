При помощи ракеты-носителя Long March-2D Китай запустил пять спутников - СМИ
10:10 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, запуск состоялся в 10:51 по местному времени (05:51 мск) с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси.
На борту ракеты-носителя находился спутник Jilin-1 01B ("Цзилинь-1 01Б"), три спутника Jilin-1 Gaofen-03D ("Цзилинь-1 Гаофэнь-03Д") и один спутник Xingshidai-10 ("Синшидай-10").
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