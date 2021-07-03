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Проект о обязательном видеонаблюдении в помещениях для голосования не поддержали в кабмине РФ

10:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала проект депутата фракции КПРФ Юрия Синельщикова об обязательном применении в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов всех уровней. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - отмечается в проекте отзыва комиссии.

Автор законопроекта предлагал установить требования об обязательном использовании в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов всех уровней, в том числе проводимых не только в единый день голосования. Поправки предлагается внести в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О выборах президента Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации".

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