В горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер, есть пострадавший - источник

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из фуникулеров сорвался в горах Кабардино-Балкарии, предварительно, есть пострадавший. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах республики.



"В ущелье Адыр-Суу сорвался фуникулер, по предварительным данным, есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.



Подъемник в ущелье Адыр-Суу уникален для данного региона. Построен на скальном уступе, дает возможность поднять в горы автомобили и грузы.



