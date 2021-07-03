В горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер, есть пострадавший - источник
11:10 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В ущелье Адыр-Суу сорвался фуникулер, по предварительным данным, есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.
Подъемник в ущелье Адыр-Суу уникален для данного региона. Построен на скальном уступе, дает возможность поднять в горы автомобили и грузы.
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