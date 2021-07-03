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На оплату отпусков медикам и соцработникам выделили более 8,3 млрд рублей

11:20 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 8,3 млрд рублей на оплату увеличенных отпускных медицинским и социальным работникам. Распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров РФ.

"Свыше 8,3 млрд рублей направлено на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты", - говорится в пояснительной записке к документу.

Средства будут направлены на оплату отпусков врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей скорой помощи, а также сотрудников социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. "Этим категориям работников по поручению президента с апреля 2020 года выплачиваются стимулирующие надбавки за особые условия труда из-за распространения коронавирусной инфекции. Выплаты учитываются и при расчете отпускных. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования", - уточнили в кабмине.

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