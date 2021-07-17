Россия обсуждает с хунтой поставки оружия в Мьянму - WSJ
09:30 17.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Wall Street Journal: Россия обсуждает с мьянманской хунтой поставки оружия в эту страну. По данным источников газеты, речь идет как минимум о комплектах для сборки вертолетов – на переговоры в этой связи в прошлом месяце в Москву прилетал лидер хунты Мин Аунг Хлайн. Официально ни российские власти, ни пресс-служба армии Мьянмы это никак не комментируют.
Военные захватили власть в Мьянме в начале февраля из-за несогласия с итогами парламентских выборов. За время протестов, которые начались с тех пор, погибли сотни мирных жителей, счет беженцам и пропавшим без вести идет на тысячи. Эхо Москвы
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