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Оснований законодательно обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены по ПДД нет - МВД

10:00 17.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оснований для законодательного закрепления необходимости сдачи экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД) велосипедистами, в том числе курьерами на велосипедах, нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

В ведомстве отметили, что вопросы изменения правового статуса велосипедистов ранее неоднократно становились предметом общественного обсуждения. В частности, рассматривалась необходимость регистрации велосипедистов, а также их экзаменация на знание ПДД. "Вместе с тем оснований для внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения экспертным сообществом сформулировано не было", - сказали в пресс-службе.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков ранее сообщал, что столичная Госавтоинспекция намерена выступить с инициативой законодательно обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание правил дорожного движения. По его словам, как показывает статистика, данная категория участников дорожного движения часто нарушает ПДД и попадает в аварии.

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