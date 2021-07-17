Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 133

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133. Об этом сообщила в субботу газета "Бильд" со ссылкой на полицию.

Не менее 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, как минимум 90 - в Рейнланд- Пфальце.