Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 133
10:30 17.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133. Об этом сообщила в субботу газета "Бильд" со ссылкой на полицию.
Не менее 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, как минимум 90 - в Рейнланд- Пфальце.
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