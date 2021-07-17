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Украина убедила Меркель в опасности «Северного потока-2» - Витренко

11:00 17.07.2021 Источник: Коммерсант.ru

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель, что газопровод «Северный поток-2» представляет угрозу для Украины. По словам господина Витренко, теперь в Киеве есть надежда, что «Северный поток-2» не будет запущен. На этой неделе состоялся официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин по приглашению немецкой стороны.

«Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект. Во-первых, она увидела реальные угрозы для безопасности Украины. Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили»,— заявил господин Витренко в эфире телеканала «Украина 24».  Коммерсантъ

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