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В России выявили 25 116 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:30 17.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 116, до 5 933 115. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 437, до 5 322 345. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 787 против 799 днем ранее, до 147 655. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба.

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