В Москве выявили 4 561 случай заражения коронавирусом за сутки
12:00 17.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 561 против 5 382 днем ранее, до 1 458 778. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,31%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 102 против 105 днем ранее, до 24 275, следует из сообщения штаба.
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