МОК заставил южнокорейских атлетов снять антияпонские лозунги с балконов комнат в Токио

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) вынудил спортсменов сборной Республики Корея, которые в настоящее время находятся в олимпийской деревне в Токио, снять с балконов своих комнат растяжки с лозунгами, которые в Японии восприняли как антияпонские. Об этом в субботу сообщил спортивный журнал "Сюкан супоцу".

По данным издания, вскоре после заселения в олимпийскую деревню в Токио южнокорейские спортсмены на балконах своих номеров развесили растяжки с лозунгами. Некоторые из них представляли собой переделанные цитаты корейского адмирала Ли Сунсина, сражавшегося в Японо-корейской войне в XVI веке и считающегося героем в современной Корее.

Лозунги на балконах южнокорейских спортсменов вызвали крайне острую реакцию со стороны ультраправых организации в Японии, члены которых устроили несколько одиночных пикетов за забором олимпийской деревни. Отмечается, что после многочисленных жалоб МОК обратился в национальный олимпийский комитет Южной Кореи и потребовал снять растяжки. По мнению МОК, поступок южнокорейских спортсменов нарушил вторую статью олимпийской хартии, которая запрещает любые политические, религиозные или этнические демонстрации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала соревнований в Токио продолжает сохраняться сложная ситуация с распространением коронавируса: суточный прирост числа новых выявленных случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в Токио из-за ухудшения эпидемической обстановки вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.