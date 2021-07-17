Пашинян заявил, что Баку намерен начать новые военные столкновения в Карабахе и на границе

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан намерен начать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армяно- азербайджанской границе. С таким заявлением он выступил в субботу на пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Согласно информации от неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) и на армяно-азербайджанской границе, выражения чего мы сегодня видим на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы. Спровоцированные Азербайджаном инциденты не позволяют начать работы по делимитации и демаркации границы", - отметил Пашинян.