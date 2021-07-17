Олег Леонов предложил защитить исторический центр Москвы

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В центральной части Москвы необходимо расширить действие программ сохранения объектов культурного наследия (ОКН), уверен куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов. Как считает общественник, старые дома, которые формируют исторический облик города, нередко приходят в неудовлетворительное состояние поскольку по формальным основаниям не получают статус объектов культурного наследия. «Проблема в том, что многие прекрасные исторические здания не входят в программу сохранения объектов культурного наследия Москвы, - говорит Леонов. - Из-за формального отказа в статусе ОКН такие дома разрушаются или уничтожаются застройщиками. Я родился и вырос в центре Москвы. И мой центр вот он: лежит в облупившейся штукатурке с растущими на нем сорняками».

По мнению Леонова, некоторые старые здания в московском центре не получают статус объектов культурного наследия, поскольку у кого-то есть планы в дальнейшем снести их. Общественник намерен бороться за сохранение исторического облика центра мегаполиса и потому предлагает расширить действие программы ОКН в Центральном административном округе. Это позволит включить в программу десятки зданий, которые ранее не могли получить специальный статус, уверен Леонов. Он отметил, что готов принимать заявки о защите старых зданий на сайте www.leonovoleg.ru горожане смогут отметить здания, которые, как они считают, надо сохранять.