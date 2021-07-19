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Цены на хлеб в РФ стабильны, роста не ожидается - Минсельхоз

10:32 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на хлебобулочные изделия у российских производителей стабильны, дальнейший их рост не ожидается. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции", - сообщили в министерстве.

При этом Минсельхоз "не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки", отмечается в сообщении.

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