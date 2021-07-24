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Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября - Росстат

18:00 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки проведения Всероссийской переписи населения перенесены на период с 15 октября по 14 ноября. Соответствующее решение было принято на совещании по вопросам подготовки к проведению Всероссийской переписи населения, которое прошло 23 июля в координационном центре правительства РФ, сообщили в пресс-службе Росстата.

"На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнется 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг. Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования", - рассказали в пресс-службе.

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