Подмосковье – в лидерах по темпам вакцинации от COVID-19
18:25 24.07.2021
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«Мы полностью развернули вакцинальную сеть для достижения, в том числе, коллективного иммунитета на уровне 80% по вашему поручению, – сказал министр. – Наиболее высокие результаты по вакцинации – Чеченская республика, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область, Краснодарский край и другие».
Московская область занимает второе место по доле привитых хотя бы одним компонентом вакцины. Первую дозу получили уже более трети населения области. А полностью привит каждый пятый.
«Активно идет запись, вакцинация – мы в лидерах. Был ажиотаж, в основном в торговых центрах. Мы усиливали бригады, вынуждены были терапевтов из поликлиник снимать и отправлять в ТЦ. Сейчас ажиотажа нет, делаем 75-80 тыс. прививок в сутки, – отметил губернатор Андрей Воробьёв. – Койки у нас освобождаются четвертую неделю подряд. С 1 августа мы закрываем «Патриот». Спасибо Министерству обороны, врачам, которые приехали к нам».
Для удобства жителей в Подмосковье развернули около 370 прививочных пунктов. Записаться в медучреждения можно непосредственно в регистратуре, через федеральный портал госуслуг и региональный, а также по телефону 122. В ТЦ, МФЦ и СНТ запись не требуется. Все подмосковные пункты вакцинации - на интерактивной карте.
«Благодаря желанию наших жителей защитить себя от этой инфекции в Подмосковье очень высокие темпы вакцинации. Мы уже привили более 2,6 млн человек, – сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения Светлана Стригункова. – Чтобы поощрить наших жителей, вновь разыграем 1-комнатную квартиру среди вакцинировавшихся. Результаты будут известны уже 1 августа».
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