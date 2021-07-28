В Монголии вакцинированы от коронавируса 60% граждан страны и 90% жителей столицы

11:50

В Монголии массовая вакцинация стартовала с 23 февраля, и по состоянию на сегодняшний день вакцинировано 60 процентов населения. В частности первую дозу вакцины получили 2 155 040 человек (66,2%), вторую-1 956 183 (60,1%).

В столице 1 069 783 человека или 99,4 процента населения старше 18 лет, охвачены первой дозой, а 975 166 человек (90,6%) охвачены полной дозой. Также, на национальном уровне вакцинировано 60 900 детей в возрасте 16-17 лет, 131 649 детей 12-15 лет, 5 154 беременных и 3393 кормящих матерей.

Правительство Монголии планирует полностью вакцинировать жителей Уланбатора к 10 августа, а жителей регионов к 20 августа. Должностные лица также изучают возможность введения третьей дозы или бустерной дозы. montsame.mn