0
0
110
НОВОСТИ

В Монголии вакцинированы от коронавируса 60% граждан страны и 90% жителей столицы

11:50 28.07.2021

В Монголии массовая вакцинация стартовала с 23 февраля, и по состоянию на сегодняшний день вакцинировано 60 процентов населения. В частности первую дозу вакцины получили 2 155 040 человек (66,2%), вторую-1 956 183 (60,1%).

В столице 1 069 783 человека или 99,4 процента населения старше 18 лет, охвачены первой дозой, а 975 166 человек (90,6%) охвачены полной дозой. Также, на национальном уровне вакцинировано 60 900 детей в возрасте 16-17 лет, 131 649 детей 12-15 лет, 5 154 беременных и 3393 кормящих матерей.

Правительство Монголии планирует полностью вакцинировать жителей Уланбатора к 10 августа, а жителей регионов к 20 августа. Должностные лица также изучают возможность введения третьей дозы или бустерной дозы.  montsame.mn

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 28.07.2021
Патриарх Кирилл поздравил президента Украины Зеленского с Днем крещения Руси
0
39
12:20 28.07.2021
В Москве выявили 2 445 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
61
12:17 28.07.2021
Эксперты рассказали, как будет обеспечена чистота тестового онлайн-голосования
0
66
12:05 28.07.2021
В России за сутки выявлены 22420 случаев заражения коронавирусом
0
94
11:32 28.07.2021
РФ поддержит мусульманские страны в преодолении кризисов и борьбе с терроризмом - Путин
0
157
11:20 28.07.2021
В Токио вновь обновлен суточный антирекорд заражений коронавирусом
0
167
11:05 28.07.2021
В Сочи ввели ограничения на строительство многоквартирных домов
0
177
11:00 28.07.2021
Власти Китая подтвердили встречу представителя "Талибана" с главой МИД КНР Ван И
0
177
10:32 28.07.2021
Суд вынес обвинительный приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину
0
251
10:22 28.07.2021
В мире нет систем управления домом аналогичных «Электронному дому» – Собянин
0
230

Возврат к списку