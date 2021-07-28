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В Москве необходимо создать специальные экологические карты округов – Нифантьев

16:27 28.07.2021

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Фото Галины Бродской
Создать экологические карты для всех округов столицы, предназначенные для ориентирования жителей при сдаче бытовых отходов (использованные батарейки, пластиковые крышки, стеклянные бутылки и другие виды быт. отходов) предложил член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"О пунктах приема различных видов бытовых отходов экоактивисты, как правило, узнают из чатов, в которых общаются, но большинство горожан не погружены в экотематику и не подозревают о существовании таких пунктов, если те не находятся в местах с большой проходимостью. При этом многие жители столицы с радостью присоединились бы к экодвижению, если бы знали, как простыми действиями помочь окружающей среде, имели под рукой понятный алгоритм", – заявляет общественник.

Карты позволят жителям спокойно ориентироваться в пунктах приема различных бытовых отходов, и, по мнению Евгения Нифантьева, привлекут в ряды экологических активистов неравнодушных москвичей.

”Главное преимущество такой карты – ее привязка к территории. Возможно человек не знает, что пункт приема находится в соседнем доме” - говорит Евгений Нифантьев. Он также считает, что от экоактивистов должна поступать четкая и полная информация о процессе переработки бытовых отходов, потому как не все жители доверяют публикуемой информации и продолжают считать, что собранные отходы просто вывозятся на полигон. Нужна просветительская работа с приведением цифр, уверен общественник, чтобы доверие жителей к переработке бытовых отходов укрепилось.

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