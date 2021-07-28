В Москве необходимо создать специальные экологические карты округов – Нифантьев

16:27

Фото Галины Бродской

Создать экологические карты для всех округов столицы, предназначенные для ориентирования жителей при сдаче бытовых отходов (использованные батарейки, пластиковые крышки, стеклянные бутылки и другие виды быт. отходов) предложил член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей

"О пунктах приема различных видов бытовых отходов экоактивисты, как правило, узнают из чатов, в которых общаются, но большинство горожан не погружены в экотематику и не подозревают о существовании таких пунктов, если те не находятся в местах с большой проходимостью. При этом многие жители столицы с радостью присоединились бы к экодвижению, если бы знали, как простыми действиями помочь окружающей среде, имели под рукой понятный алгоритм", – заявляет общественник.

Карты позволят жителям спокойно ориентироваться в пунктах приема различных бытовых отходов, и, по мнению Евгения Нифантьева, привлекут в ряды экологических активистов неравнодушных москвичей.

”Главное преимущество такой карты – ее привязка к территории. Возможно человек не знает, что пункт приема находится в соседнем доме” - говорит Евгений Нифантьев. Он также считает, что от экоактивистов должна поступать четкая и полная информация о процессе переработки бытовых отходов, потому как не все жители доверяют публикуемой информации и продолжают считать, что собранные отходы просто вывозятся на полигон. Нужна просветительская работа с приведением цифр, уверен общественник, чтобы доверие жителей к переработке бытовых отходов укрепилось.