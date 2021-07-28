В Москве необходимо создать специальные экологические карты округов – Нифантьев
16:27 28.07.2021
|Фото Галины Бродской
"О пунктах приема различных видов бытовых отходов экоактивисты, как правило, узнают из чатов, в которых общаются, но большинство горожан не погружены в экотематику и не подозревают о существовании таких пунктов, если те не находятся в местах с большой проходимостью. При этом многие жители столицы с радостью присоединились бы к экодвижению, если бы знали, как простыми действиями помочь окружающей среде, имели под рукой понятный алгоритм", – заявляет общественник.
Карты позволят жителям спокойно ориентироваться в пунктах приема различных бытовых отходов, и, по мнению Евгения Нифантьева, привлекут в ряды экологических активистов неравнодушных москвичей.
”Главное преимущество такой карты – ее привязка к территории. Возможно человек не знает, что пункт приема находится в соседнем доме” - говорит Евгений Нифантьев. Он также считает, что от экоактивистов должна поступать четкая и полная информация о процессе переработки бытовых отходов, потому как не все жители доверяют публикуемой информации и продолжают считать, что собранные отходы просто вывозятся на полигон. Нужна просветительская работа с приведением цифр, уверен общественник, чтобы доверие жителей к переработке бытовых отходов укрепилось.
НОВОСТИ
- 17:12 28.07.2021
- В Москве задержали главу столичного отделения "Другой России" Ольгу Шалину
- 17:02 28.07.2021
- Сбер провел серию отраслевых ESG-риск-саммитов
- 17:00 28.07.2021
- Кремль с сожалением констатирует, что США не партнеры, а оппоненты России - Песков
- 16:32 28.07.2021
- Володин пригласил представителей межпарламентских структур для наблюдения за выборами
- 16:12 28.07.2021
- США были в курсе шпионской программы "Пегас" с самого начала - СМИ
- 16:05 28.07.2021
- Основа комфортной жизни - умное озеленение города, считает Олег Леонов
- 16:00 28.07.2021
- Путин поручил досрочно, с 2 августа, начать единовременны выплаты на школьников
- 15:32 28.07.2021
- РФ беспокоит работа американских спецслужб на ее территории - Песков
- 15:12 28.07.2021
- КПРФ организует свои центры наблюдения за видеотрансляцией с избирательных участков
- 15:00 28.07.2021
- Помощники Байдена могли бы точнее подготовить данные об экономике РФ, считает Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать