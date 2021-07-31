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На Байконур отправлен узловой модуль "Причал" для МКС

17:30 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Узловой модуль "Причал", запуск которого к МКС запланирован на ноябрь текущего года, после испытаний отправлен на космодром Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"Сегодня, 31 июля 2021 года, корабль отправился на технический комплекс космодрома Байконур для продолжения сборки и предполетной подготовки в соответствии с графиком дальнейшего развития российского сегмента Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, ранее на контрольно- испытательной станции Ракетно-космической корпорации "Энергия" завершились технологические испытания "Причала" в составе транспортного грузового корабля-модуля (ТГКМ) "Прогресс М-УМ". Доставка на Байконур будет осуществляться железнодорожным составом.

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